IGNrando' s'arrête mais l'aventure continue !

Le site IGNrando.fr a définitivement fermé ses portes jeudi 20 novembre 2025 et l’application mobile est devenue WeTrek, portée par l’éditeur Ubicarta. Pensez à mettre à jour l’ application sur votre téléphone pour utiliser l’appli WeTrek !

Si vous n’aviez pas encore récupéré vos données, celles-ci restent accessibles depuis le site mesdonnées.ignrando.fr. Consultez notre FAQ ci-dessous pour connaître les modalités de transfert, de récupération de vos informations et de gestion de vos abonnements.

Nous vous remercions chaleureusement d’avoir contribué à faire d’IGNrando’ un espace unique de partage autour des activités de plein air.

L'offre numérique de l'IGN à destination du grand public poursuit son évolution, avec l’ambition d’accompagner la découverte du territoire auprès d’un public élargi (amateurs d’activités de plein air, de tourisme, de patrimoine, d’écologie…).

L’IGN vous invite à désormais poursuivre l’aventure avec l'application Cartes IGN.