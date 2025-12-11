IGNrando' s'arrête mais l'aventure continue !
Fermeture d’IGNrando’ – Jeudi 20 novembre 2025
Le site IGNrando.fr a définitivement fermé ses portes jeudi 20 novembre 2025 et l’application mobile est devenue WeTrek, portée par l’éditeur Ubicarta. Pensez à mettre à jour l’ application sur votre téléphone pour utiliser l’appli WeTrek !
Si vous n’aviez pas encore récupéré vos données, celles-ci restent accessibles depuis le site mesdonnées.ignrando.fr. Consultez notre FAQ ci-dessous pour connaître les modalités de transfert, de récupération de vos informations et de gestion de vos abonnements.
Nous vous remercions chaleureusement d’avoir contribué à faire d’IGNrando’ un espace unique de partage autour des activités de plein air.
L'offre numérique de l'IGN à destination du grand public poursuit son évolution, avec l’ambition d’accompagner la découverte du territoire auprès d’un public élargi (amateurs d’activités de plein air, de tourisme, de patrimoine, d’écologie…).
L’IGN vous invite à désormais poursuivre l’aventure avec l'application Cartes IGN.
Je suis un particulier, que se passe-t-il pour moi ?
Que se passe-t-il pour vos données ?
Vous pouvez télécharger vos données depuis le site mesdonnees.ignrando.fr pour les importer ensuite sur l’application de votre choix jusqu’au 20 mai 2026.
Consultez la FAQ dédiée pour plus de détails sur la marche à suivre : récupération de vos données, téléchargement, abonnements...
À tous les habitués de l’application mobile IGNrando’ : elle évolue mais ne disparaît pas. Elle devient WeTrek, portée par Ubicarta. Vous y trouverez toujours les fonds cartographiques de l’IGN, comme dans toutes les applications de randonnée et d’activités de plein air partenaires de l’IGN.
L’IGN reste à vos côtés pour vos activités de plein air et de découverte du territoire, avec l’appli mobile gratuite Cartes IGN et les cartes papier IGN.
Pour vos vacances, vos sorties, vos activités de plein air ou tout simplement votre curiosité, téléchargez l’appli Cartes IGN. Vous pouvez y consulter les cartes de l’IGN, tracer et enregistrer vos parcours, ou encore visualiser le territoire avec une vue relief en 3D. Vous y (re)découvrirez la France autrement, riche de ses montagnes, de ses forêts, de ses cultures, de ses sites historiques, de ses musées ou bien remontez le temps pour découvrir l’évolution du territoire.
Je suis un professionnel, que se passe-t-il pour moi ?
Nous tenons à remercier l’ensemble des professionnels et partenaires qui ont contribué à faire d’IGNrando’ un outil de référence pour la valorisation des activités de pleine nature et des territoires. L’IGN propose désormais l’application Cartes IGN qui propose une interface moderne, un accès simplifié aux données IGN et de nouvelles fonctionnalités pour accompagner autrement les utilisateurs dans la découverte du territoire français.
Et pour vos données ?
Un site dédié — mesdonnees.ignrando.fr — est mis à votre disposition pour exporter facilement vos données créées sur le site IGNrando’.
Vous avez également la possibilité de poursuivre l’aventure avec Cirkwi ou sur les sites et les applications mobiles de votre choix.
Consultez la FAQ pour plus de détail sur la marche à suivre.
Et pour la suite ?
L’IGN continue à travailler également à la construction de communs dédiés aux données de randonnée et tourisme, en lien avec ses partenaires institutionnels. Nous vous tiendrons informés de ces évolutions.
Foire aux questions
FAQ pour les particuliers
1. J'étais un utilisateur du site IGNrando.fr, comment puis-je continuer à utiliser mes données ?
- Récupérez vos données depuis le site mesdonnees.ignrando.fr. Voir la section dédiée
- Importez vos données dans l’application Cartes IGN Voir la section dédiée, l’application WeTrek Voir la section dédiée, ou tout autre site ou application de votre choix.
Important : Aucune migration automatique n’est effectuée. Vous devez manuellement exporter puis importer vos données pour continuer à les utiliser.
2. J'étais un utilisateur de l’application mobile IGNrando’, comment puis-je continuer à utiliser mes données ?
Je suis attaché à la marque IGN, je peux continuer sur l’application Cartes IGN. Voir la section dédiée
Je souhaite continuer avec WeTrek tout en conservant mes parcours et POI enregistrés via IGNrando’ : rendez-vous sur la page dédiée de l'éditeur Ubicarta En savoir plus
Je peux exporter mes données et les transférer vers l’application de mon choix.
Important : Aucune migration automatique n’est effectuée. Vous devez manuellement exporter puis importer vos données pour continuer à les utiliser.
4. Pourquoi choisir l’application Cartes IGN ?
L’IGN a choisi de recentrer ses activités grand public autour de l’application Cartes IGN, lancée en mai 2024, pour offrir une nouvelle manière de (re)découvrir la France et s’adresser à un plus large public.
Pensée pour les amoureux d’activités de plein air, de tourisme, de patrimoine ou encore d’écologie, l’application propose des expériences toujours plus riches.
Vous pouvez y consulter les cartes de l’IGN, tracer et enregistrer vos parcours, ou encore visualiser le territoire avec une vue relief en 3D. Mais aussi découvrir la France dans toutes ses richesses naturelles et culturelles (plan IGN interactif, données thématiques, POI évolution du territoire, etc.)
En constante évolution, l’IGN ambitionne notamment d’y inclure des itinéraires élaborés par des experts du tourisme. En savoir plus sur l'application Cartes IGN
5. Comment transférer vos données vers l’application Cartes IGN ?
Il est très facile d’intégrer vos parcours et points d’intérêt (POI) issus d’IGNrando’ dans l’application mobile Cartes IGN.
Pour vous accompagner, une vidéo tuto est disponible et vous explique comment importer vos données depuis le site de téléchargement mesdonnees.ignrando.fr vers votre nouvelle application Cartes IGN.
6. Pourquoi choisir de continuer avec l’application WeTrek ?
Depuis le 20 novembre 2025, l’application IGNrando’ est devenu WeTrek, désormais portée par son éditeur historique, l’entreprise Ubicarta.
Vous y retrouverez la même interface conviviale, les cartes IGN, l’ensemble des fonctionnalités que vous connaissez, ainsi que toutes les données que vous avez créées depuis l’application (hors contenus issus du site IGNrando’).
Le support utilisateur sera exclusivement assuré par Ubicarta : support@wetrek.app.
7. Comment transférer mes données vers l’application WeTrek ?
- Récupérez vos données depuis le site de téléchargement mesdonnees.ignrando.fr.
- Importez vos données dans l’application WeTrek Voir la page dédiée sur le site Ubicarta.
8. Si l’application mobile IGNrando’ s’arrête, mon abonnement IGNrando' Plus prendra-t-il fin également ?
Votre abonnement IGNrando’ Plus, souscrit pour l’application mobile IGNrando’, reste actif et utilisable dans l’application WeTrek jusqu’à sa date anniversaire.
Seul son nom change : WeTrek Plus. Ainsi, depuis le 20 novembre 2025, si votre abonnement est encore valide, vous n’aurez rien à faire :
- aucune nouvelle souscription,
- aucune réinscription,
- aucun téléchargement supplémentaire.
En effet, l’application IGNrando’ sera automatiquement renommée WeTrek à cette date. Si votre abonnement IGNrando’ Plus arrive à échéance prochainement, vous pourrez le renouveler directement depuis les stores ou via la Boutique Ubicarta.
9. J’utilisais IGNrando’ pour créer manuellement mes itinéraires, quelles alternatives s’offrent à moi désormais ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
- L’application Cartes IGN vous permet de créer vos itinéraires manuellement, soit via la saisie guidée, soit en enregistrant vos traces GPS.
- Si vous utilisiez déjà l’application mobile IGNrando’, sachez que l’application WeTrek (anciennement IGNrando’) a pris le relais. Elle propose une interface identique, idéale pour continuer à concevoir vos parcours sans changer vos habitudes.
- D’autres sites ou applications sont disponibles à étudier selon vos besoins.
10. Quelles solutions me conseillez-vous pour remplacer le site IGNrando.fr ?
Parmi les services IGN, il n’existe pas à ce jour d’équivalent strictement identique à IGNrando.fr sur ordinateur. En revanche, plusieurs solutions permettent de préparer et d’utiliser vos parcours. L’utilisation sur tablette constitue une alternative pratique à l’ordinateur, tout en permettant de profiter des applications sur un écran plus large.
- Cartes IGN (application mobile et tablette) : vous pouvez y consulter les cartes de l’IGN, tracer et enregistrer vos parcours, ou encore visualiser le territoire avec une vue relief en 3D. Mais aussi découvrir la France dans toutes ses richesses naturelles et culturelles (plan IGN interactif, données thématiques, POI évolution du territoire, etc.).
- Géoportail (site web) : vous permet de consulter sur ordinateur tout le référentiel des données cartographiques de l'IGN et de ses partenaires, ainsi que des outils pour créer et annoter une carte. Recherchez des lieux et des adresses, consultez des données géographiques officielles, imaginez et partagez facilement vos cartes personnalisés.
- D’autres solutions peuvent vous permettre de préparer et d’utiliser vos parcours : l’application WeTrek (Ubicarta) assure la continuité d’IGNrando’ depuis le 20 novembre 2025. Disponible sur smartphone et tablette, l'application permet de gérer vos parcours et de les utiliser sur le terrain. Ubicarta réfléchit à compléter l’offre WeTrek avec la création d’un site internet accessible depuis un ordinateur pour la création de parcours.
- D’autres sites ou applications proposent une appli et une interface ordinateur, à étudier selon vos besoins.
FAQ pour les pros
1. Comment puis-je continuer à utiliser / diffuser mes données ?
- Récupérez vos données via le site mesdonnees.ignrando.fr afin de les importer sur une autre plateforme de votre choix. Voir la section dédiée
- La plateforme Cirkwi (ex partenaire IGNrando') reste disponible pour héberger, créer et diffuser vos parcours. Des services premium sont également disponibles selon vos besoins. Voir la section dédiée
2. Comment récupérer mes données créées sur le site IGNrando’ ?
Un site de téléchargement dédié est mis à votre disposition jusqu'au 20 mai 2026 pour vous permettre de récupérer facilement vos données : mesdonnees.ignrando.fr
Vous pouvez vous y connecter avec les mêmes identifiants (e-mail et mot de passe) que sur IGNrando.fr. Une fois connecté, vous accéderez à un espace sécurisé où vos données seront archivées sous forme de fichiers ZIP à télécharger. Voir la vidéo tuto
Le téléchargement vous permettra d’obtenir un seul fichier ZIP contenant :
- un dossier pour vos parcours,
- un dossier pour vos points d’intérêt (POI),
- un dossier pour votre communauté (si vous en avez une),
- un dossier pour les parcours dont vous êtes co-contributeur,
- un dossier pour les points d'intérêt dont vous êtes co-contributeur.
Contenu des fichiers :
- Parcours/POI : fichiers GPX (géométrie), fichiers XML et CSV (métadonnées), dossier médias (photos). PDF d’impression de la fiche parcours/POI.
- Communauté : fichier XML (métadonnées), dossier médias.
Ne tardez plus à récupérer vos données !
Depuis la fermeture du site IGNrando’ le jeudi 20 novembre, vos données sont récupérables exclusivement sur le site de téléchargement mesdonnees.ignrando.fr
Une dernière extraction des données créées sur le site Ignrando’ a été réalisée le 17 novembre. Elle inclut uniquement les données créées ou modifiées jusqu’au 16 novembre inclus. Les informations ajoutées ou modifiées après cette date ne sont donc pas disponibles.
Attention :
Les parcours enregistrés en mode brouillon n'ont pas été intégrés à l’export.
Les utilisateurs qui ne se sont pas connectés depuis plus de 3 ans ne sont pas pris en compte non plus (cf. règles RGPD).
3. Que deviennent les itinéraires que j’ai créés sur Cirkwi et diffusés automatiquement sur le site et l’application IGNrando’ ?
Vos données créées à partir du site Cirkwi.com et auparavant synchronisées sur le site et l’application IGNrando’ restent disponibles sur le site et les supports de diffusion gérées par Cirkwi (widget de diffusion sur votre site).
Pour tout complément d'information sur la plateforme Cirkwi, rendez-vous sur le site : cirkwi.com
5. Mon site internet utilise un widget Cirkwi. Fonctionnera-t-il toujours après la fermeture d’IGNrando’ ?
Oui, le widget restera fonctionnel, mais pour pouvoir à nouveau le gérer (ajouter, modifier ou supprimer des parcours) des actions sont nécéssaires.
Contactez Cirkwi, pour effectuer les opérations nécessaires à la poursuite du bon fonctionnement de votre widget.
6. Que deviennent mes parcours en co-contribution sur IGNrando’ ?
La fonction de co-contribution permettait d’associer plusieurs auteurs à un même parcours ou point d’intérêt (POI). Depuis la fermeture du site IGNrando’, les parcours en co-contribution sont disponibles en téléchargement sur le site mesdonnees.ignrando.fr. Pour en savoir plus sur la récupération de vos données consultez la section dédiée.
7. Que deviennent les itinéraires que j’ai créés sur Geotrek et diffusés automatiquement sur le site et l’application IGNrando’ ?
Depuis le 20 novembre 2025, les flux de Geotrek vers IGNrando' ne sont plus actifs : vos itinéraires et points d’intérêt ne sont plus diffusés sur le site ni sur l’application IGNrando'. Si vous aviez créé une communauté, celle-ci n'est également plus accessible.
Si vous souhaitez continuer à diffuser vos contenus Geotrek dans Cirkwi, vous pouvez connecter ces 2 plateformes directement. En savoir plus
FAQ pour tous
1. J'ai oublié mon mot de passe, que faire ?
Depuis le site de téléchargement mesdonnees.ignrando.fr
- Rendez-vous sur le site mesdonnees.ignrando.fr et cliquez sur le lien mot de passe oublié.
2. De combien de temps je dispose pour récupérer mes données sur le site IGNrando.fr ?
Depuis le 20 novembre 2025, le site IGNrando' a fermé ses portes. Vous avez maintenant jusqu'au 20 mai 2026 pour récupérer vos données sur le site de téléchargement : mesdonnees.ignrando.fr
3. Que deviennent mes données à la fermeture du site IGNrando.fr ?
Depuis la fermeture du site IGNrando.fr le 20 novembre 2025, vos données demeurent disponibles uniquement pour vous et peuvent être téléchargées sur le site mesdonnees.ignrando.fr jusqu’au 20 mai 2026.
Passée cette date :
- Les données seront conservées par l'IGN pour une durée maximale de 3 ans, conformément au règlement RGPD.
- Elles seront ensuite supprimées définitivement.
- À partir du 20 mai 2026, toute demande de récupération nécessitera une extraction payante, facturée sur devis en fonction du volume de données à traiter.
5. Je suis abonné à la lettre d’information Boutique – IGNrando : vais-je continuer à la recevoir ?
Oui, vous continuerez à recevoir la lettre d’information mensuelle Boutique - grand public. Elle vous proposera toujours des idées de sorties, des conseils pour préparer vos randonnées, ainsi que toutes les nouveautés concernant vos cartes et guides de randonnée et de tourisme. Au fil du temps, elle pourra également s’enrichir de nouveaux contenus pour accompagner encore mieux vos envies de découverte.
6. Que va devenir ma communauté ?
Depuis la fermeture du site le 20 novembre 2025, les Communautés ne sont plus accessibles, ni pour les contributeurs, ni pour les membres abonnés. Les données associées – comme les photos ou les articles – peuvent être récupérées sur le site de téléchargement mesdonnees.ignrando.fr sous la forme d'un fichier zip avec les contenus texte en XML.
En raison des exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la liste des membres ne pourra pas être conservée.
7. Vais-je perdre les photos/vidéos/informations associées à mes données ?
Non, vous ne perdrez pas vos photos, vidéos ou informations liées à vos parcours. Vous pourrez les récupérer jusqu'au 20 mai 2026 sur le site de téléchargement : mesdonnees.ignrando.fr
8. Quelles données de mon compte IGNrando' ne seront pas récupérées ?
Certaines données créées sur le site IGNrando' ne sont pas disponibles sur le site mesdonnees.ignrando.fr. Il s'agit notamment :
- des données dont vous n’êtes pas le propriétaire
- de vos données enregistrées en mode brouillon
- de vos favoris et vos contenus mobiles
- des membres de votre communauté et de la liste de vos communautés suivies
- de vos statistiques, signalements, et contributions
- l’agenda de vos événements, ainsi que vos articles et les documents liés à vos données de référence
Si vous êtiez utilisateurs de l'application mobile IGNrando', les données enregistrées en locale sur votre téléphone, n'ont pas été transmises sur le site mesdonnees.ignrando.fr.
Quelles solutions pour continuer à explorer ?
L’IGN vous propose plusieurs outils pour prolonger votre expérience : que ce soit pour retrouver vos usages habituels ou découvrir de nouvelles manières d’explorer et de comprendre le territoire.
|Découvrez la France autrement avec Cartes IGN, l'application mobile gratuite incontournable pour observer, explorer et comprendre notre territoire.
|Recherchez des lieux et des adresses, consultez des données géographiques officielles, imaginez et partagez facilement vos cartes personnalisées...
|Observez les évolutions du territoire au cours du temps et accédez en quelques clics au patrimoine cartographique et photographique de l’IGN.
|Créez votre carte papier IGN entièrement personnalisée et recevez-là chez-vous
|Créez des cartes numériques personnalisées et partagez-les. Le tout en quelques clics !
|Retrouvez les informations de référence sur les grands enjeux forestiers actuels, ainsi que des cartes et des services utiles à la connaissance et à la gestion des forêts à l'échelle des territoires.
